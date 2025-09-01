إعلان

سلوفينيا: ندرس الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

03:24 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

الجيش الاسرائيلي

background

وكالات

علقت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فاجون، على الوضع المأساوي في قطاع غزة الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية فيه، قائلة: " كل يوم نخسر في غزة ما يقارب صفًا من الطلبة بسبب القصف المتواصل والتجويع المتعمد".

وأضافت فاجون، أنه في غزة يتم منع الدعم المنقذ للحياة بشكل متعمد وعائلات كاملة تُمحى أمام أعين العالم، مشددة على أن السلام يتطلب العدل "لذلك فرضنا عقوبات على وزراء في إسرائيل ومنعنا الاتجار في السلاح معها".

وذكرت وزيرة خارجية سلوفينيا، أن دولتها اعترفت بفلسطين، كما أنها ستدعو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوسيع نطاق الاعتراف بها.

وصرحت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فاجون، أن بلادها تدرس الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر 2023 إلى محكمة العدل الدولية وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في حربها على غزة.

