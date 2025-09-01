إعلان

مصر تعزي الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال

02:02 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

وزارة الخارجية المصرية

كتبت- أسماء البتاكوشي:

تعرب جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا وإصابة الآلاف.

وتؤكد جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، على تضامنها الكامل مع الشعب الأفغاني في هذا الظرف الأليم، وتعرب عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

وضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر شرق أفغانستان ليل الأحد/الاثنين، ويعد أحد أسوأ الزلازل التي تشهدها البلاد.

وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة ما لا يقل عن 2800 آخرين. فيما نقلت طائرات هليكوبتر المصابين إلى المستشفى بعد انتشالهم من تحت الأنقاض بحثًا عن ناجين.

ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين في المنطقة الحدودية مع إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، إذ سُويت منازل من الطين والحجارة بالأرض بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة عند منتصف الليل على عمق 10 كيلومترات.

