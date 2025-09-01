"بين جزئي وشامل".. جدل في إسرائيل بشأن فرض السيادة على الضفة

وكالات

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس خطة لفرض سيطرة جزئية على الضفة الغربية، تشمل تطبيق السيادة على كامل منطقة غور الأردن.

وتختلف الخطة، التي يقودها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، عن مطالب بعض الوزراء بضم أوسع، إذ تركز فقط على فرض سيادة جزئية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المقاربة تحظى بدعم واسع داخل الأوساط الإسرائيلية، مع توقع ديرمر أن تلقى قبولًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تتعارض الخطة مع توجهات أخرى داخل الحكومة الإسرائيلية تدعو إلى فرض السيادة على معظم أراضي الضفة، ما يعكس انقسامًا بين نهج جزئي وآخر شامل.

وخلال اجتماع الحكومة الأحد، تم بحث الإجراءات المحتملة للرد على السلطة الفلسطينية، بما في ذلك فرض السيادة، ونقل المسؤولون عن نتنياهو أنه يفضل الخيار الجزئي، على الرغم من توقعه انتقادات أوروبية، مقابل ضمان اعتراف أميركي كامل من الرئيس دونالد ترامب.

على مدار السنوات الماضية، كانت إسرائيل تركز على النقاش حول فرض السيادة على غور الأردن والمستوطنات، لضمان السيطرة الاستراتيجية على نحو 30% من أراضي الضفة. وتظل المواقف الأمريكية والأوروبية العامل الأبرز في تحديد طبيعة الخطوات الإسرائيلية، إذ يسعى نتنياهو إلى تأمين دعم الرئيس ترامب، بينما أي خطوة شاملة تواجه رفضًا أوروبيًا واسعًا، ما يفسر التركيز الحالي على السيادة الجزئية على غور الأردن.