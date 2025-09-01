يسرائيل هيوم عن مصدر أمني: لن يُسمح لأي من القوارب بالوصول إلى غزة



وكالات

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلًا عن مصدر أمني، بأنه تم عقد جلسة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطوات ستُتخذ استعدادًا للأسطول المتجه إلى كسر الحصار عن غزة.

وقال المصدر الأمني، إن هناك حاجة إلى استعداد خاص بسبب العدد الكبير من القوارب في الأسطول، مضيفًا "لن يُسمح لأي من القوارب بالوصول إلى غزة، وسيتم اعتراضها في المياه الإقليمية".

وأمس الأحد، أبحر أسطول من السفن من ميناء برشلونة إلى قطاع غزة وعلى متنه مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل من هجومها على مدينة غزة، كما تحد من دخول المساعدات الغذائية والإمدادات الأساسية في شمال الأراضي الفلسطينية.

وسيحاول أسطول الصمود العالمي كسر الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وإيصال المساعدات الإنسانية والطعام والمياه والأدوية لقطاع غزة.

وسينضم الأسطول، الذي يحمل وفودًا من 44 دولة، لمزيد من السفن من موانئ في إيطاليا واليونان وتونس خلال الأيام المقبلة، في طريقها من الطرف الغربي للبحر المتوسط إلى قطاع غزة، حسبما قال المنظمون، ويتوقع المنظمون مشاركة إجمالي نحو 20 سفينة.