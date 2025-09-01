إعلان

"إن بي سي": 250 قتيلا و500 جريح في زلزال بقوة 6 درجات ضرب أفغانستان

08:37 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

زلزال بقوة 6 درجات في أفغانستان

وكالات

أعلنت شبكة "إن بي سي"، اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا وإصابة 500 آخرين في زلزال بقوة 6 درجات ضرب شرقي أفغانستان.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال وقع على بعد 17 ميلا من مدينة جلال آباد، القريبة من الحدود مع باكستان، حوالي منتصف ليل يوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وقال شرفات زمان، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية: "بما أن الزلزال ضرب منطقة جبلية نائية، فإن من المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على المعلومات الدقيقة حول الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية".


وأضاف زمان: "لقد أطلقنا عملية إنقاذ واسعة النطاق وجنّدنا مئات الأشخاص للمساعدة في المناطق المتضررة"، وفقا لروسيا اليوم.


كما وقعت هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.5 درجات بعد نحو 20 دقيقة على وقوع الزلزال في نفس المقاطعة.

وتُعد أفغانستان معرّضة بشكل خاص للزلازل، إذ تقع فوق عدة صدوع تلتقي فيها الصفائح الهندية والأوراسية.

كما أن التضاريس الجبلية في شرق أفغانستان معرّضة للانهيارات الأرضية، مما يُعقد جهود فرق الطوارئ في تنفيذ عمليات الإنقاذ.

