بعد اغتيال أبو عبيدة.. الجيش الإسرائيلي يتوعد قادة حماس خارج قطاع غزة

06:33 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أنه سيتم استهداف قادة حركة حماس خارج قطاع غزة.

وقال زامير في بيان: "استهدفنا أحد كبار قادة حماس، أبو عبيدة، لم تنته عملياتنا بعد، فمعظم قادة حماس المتبقين موجودون في الخارج وسنصل إليهم أيضا".

وجاء بيان زامير في أعقاب تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في غزة.

وسبق أن اغتالت إسرائيل قادة لحماس أو على صلة بالحركة، في كل من إيران ولبنان.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن كاتس مقتل أبو عبيدة الذي اعتاد الظهور ملثما في مقاطع فيديو يبثها الجناح العسكري لحركة حماس، وفقا لسكاي نيوز.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، إن القوات الإسرائيلية استهدفت أبو عبيدة، في عملية مشتركة نفذها الجيش وجهاز الأمن الداخلي الشاباك في قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق، أن العملية وقعت السبت، بينما لم يصدر رد من حماس حتى الآن.

الجيش الإسرائيلي اغتيال أبو عبيدة أبو عبيدة من هو أبو عبيدة قادة حماس قادة حماس خارج قطاع غزة
