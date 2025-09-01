3 شهداء جراء قصف الاحتلال شقة سكنية بمدينة غزة



وكالات

استشهد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، شقة سكنية بمدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال قصفت أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الرابعة عشرة على التوالي، استمرارا لجريمة ممنهجة ضد النظام الصحي في قطاع غزة.

وأضاف أنه في سياق العدوان المستمر وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا في القطاع، ارتكبت قوات الاحتلال جريمة جديدة، حين قصفت طائراته خيمة للنازحين داخل أسوار المستشفى، تحديدًا قرب العيادة الخارجية.

وأشار إلى وقوع إصابات جراء القصف وإلحاق أضرار مادية وتهديد حياة عشرات المرضى داخل المستشفى، بخطر الموت بشكل مباشر، وفقا للغد.

وأوضح المكتب، أن هذا الاستهداف الإجرامي يأتي للمرة الرابعة عشرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، في تكرار ممنهج لجرائم القصف التي طالت المستشفى ذاته، وهو ما يعكس إصرارًا واضحًا على استهداف البنية الصحية وانتهاك القوانين الدولية التي تحظر المساس بالمرافق الطبية والمدنيين.

وفي آخر إحصاء يومي، قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت جثامين 88 شهيدًا و421 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت الوزارة في بيان الأحد، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 63,459 شهيدًا و160,256 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023، من بينهم 11,328 شهيدًا و48,215 إصابة منذ استئناف الاحتلال عدوانه في 18 مارس 2025 بعد هدنة قصيرة استمرت قرابة شهرين.

وأشار البيان إلى أن عدد من وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 30 شهيدًا و166 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,248 شهيدًا وأكثر من 16,600 إصابة.