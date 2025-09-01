إصابة 6 أشخاص إثر انفجار عنيف هز منطقة السكيرات في ليبيا



وكالات

هزّ انفجار عنيف، ليل الأحد، منطقة السكيرات في مدينة مصراتة الليبية، إثر اندلاع حريق ضخم داخل مخزن مخصص للأسلحة والذخيرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة.

وقال شهود عيان، إن الانفجار كان قويا إلى درجة أنه سُمع في مناطق متفرقة من المدينة، ما أثار حالة من الهلع بين السكان، وسط محاولات الأهالي الابتعاد عن محيط الحادث.

وسارعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى موقع الانفجار، حيث تعمل على السيطرة على النيران المشتعلة ومنع امتدادها إلى المباني والمنازل القريبة.

وأعلن الناطق باسم مركز مصراتة الطبي، محمد النيهوم، أن الانفجار الذي وقع داخل مخزن للذخيرة في منطقة السكيرات أسفر عن تسجيل 6 إصابات، تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة.

وأوضح أن المصابين تم نقلهم إلى أقسام الطوارئ في المركز الطبي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، مؤكداً أن حالتهم الصحية مستقرة ولا توجد بينهم إصابات حرجة حتى اللحظة.

ولم تصدر الجهات الأمنية أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادث أو أسبابه حتى الآن، وفقا لروسيا اليوم.