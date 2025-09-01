إعلام فلسطيني: طائرات إسرائيلية تشن غارات مكثفة وسط قطاع غزة

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن طائرات إسرائيلية تشن غارات مكثفة وسط قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.

وارتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 247 شهيدا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفية إسلام محارب عابد، مراسلة قناة القدس اليوم الفضائية، في مدينة غزة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي استهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وجميع المؤسسات الصحفية حول العالم إلى إدانة هذه الجرائم.

وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول المشاركة مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وفقا للغد.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.