إيران.. زلزال يضرب كرمان بقوة 4.6 درجات

وكالات

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الإيرانية، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، ضربت مدينة شهداد بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

وقالت السلطات الإيرانية، الأحد، إنه لم يرد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات التقييم الميداني في المناطق المتأثرة.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، وقوع زلزال اليوم الأحد، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق أفغانستان.

وقال المركز الألماني، إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كم، في البداية عند 34.61 درجة شمالا وخط طول 70.80 درجة شرقا.