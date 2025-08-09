إعلان

بسبب مظاهرات داعمة لغزة.. إسرائيل تطالب رعاياها في اليونان بإخفاء هوياتهم

09:36 م السبت 09 أغسطس 2025

وزارة الخارجية الإسرائيلية

background

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، السبت، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تحث الرعايا الموجودين في اليونان على الابتعاد عن أماكن المظاهرات المقررة غدا وإخفاء أي علامات تعريف أو شعارات لجيش الاحتلال.

وقبل يومين، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصدر أمني، أنه تم إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية في أثينا من منازلهم، نتيجة الاحتجاجات الشعبية ضد إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن اليساريون في اليونان يعتزمون الخروج في مظاهرات احتجاجية غدا الأحد، تحت شعار "مسيرة إلى غزة".

وبحسب ما أوردته الصحيفة عن نص بيان الحركة اليسارية في اليونان، فإن "اليونانيون لن يصمتوا أمام الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بتواطؤ ودعم من الغرب والحكومة اليونانية".

وكان الحزب الشيوعي اليوناني، ندد قبل أيام، بتصريحات السفير الإسرائيلي نعوم كاتس، التي أعرب فيها انزعاجه من شعارات المؤيدة لفلسطين المكتوبة على جدران بالعاصمة أثينا، معتبرا تصريحاته "مخزية".

وزارة الخارجية الإسرائيلية اليونان جيش الاحتلال الاحتجاجات الشعبية ضد إسرائيل إسرائيل قطاع غزة الحزب الشيوعي اليوناني
