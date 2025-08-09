كوريا الشمالية تزيل مكبّرات صوت على الحدود مع جارتها الجنوبية

سول - (أ ب)

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أنه رصد قيام كوريا الشمالية بإزالة بعض مكبرات الصوت الخاصة بها من على الحدود المشتركة بينهما، بعد أيام من قيام الجنوب بإزالة مكبرات الصوت الأمامية المستخدمة في بث الدعاية المعادية لبيونج يانج، وذلك في محاولة لتخفيف التوترات بين البلدين.

ولم تكشف هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية عن المواقع التي أزالت كوريا الشمالية مكبرات الصوت منها، وقالت إنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت كوريا الشمالية ستقوم بإزالتها جميعا.

جدير بالذكر أن الكوريين الجنوبيين الذين يعيشون على الحدود، اشتكوا خلال الأشهر الأخيرة من أن مكبرات الصوت الكورية الشمالية تصدر أصواتا مزعجة، تشمل عواء الحيوانات ودق الأجراس، في رد فعل انتقامي للدعاية التي تبثها كوريا الجنوبية.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من قيام كوريا الجنوبية بإزالة أنظمة مكبرات الصوت الخاصة بها بالكامل في محاولة لتهدئة التوترات بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكانت كوريا الجنوبية قد أوقفت بالفعل عمليات البث عبر مكبرات الصوت في منتصف يونيو. ووصف الرئيس لي جاي ميونج هذه الخطوة بأنها جزء من جهوده للتواصل مع الجارة الشمالية. ومنذ توليه منصبه، سعى لي إلى تحسين العلاقات المتوترة بين الجانبين.

وفي عهد سلفه، يون سوك يول، أُعيد تفعيل مكبرات الصوت للمرة الأولى منذ ست سنوات، ردا على البالونات التي أطلقتها كوريا الشمالية وتحمل نفايات باتجاه الجارة الجنوبية.