وزير الخارجية: مصر ترحب بالاستثمارات التركية في مختلف المجالات

وكالات

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه عقد مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، جولة مباحثات إيجابية ومثمرة، جرى خلالها استعراض ملفات التعاون الثنائي والرغبة المشتركة في مواصلة الدفع بهذه العلاقات للأمام، موضحًا أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع مجموعة العمل المشترك قبل نهاية هذا العام، للتحضير للجلسة القادمة للمجلس الاستراتيجي الأعلى، المقرر انعقاده في العام المقبل.

أضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى مصر في عام 2026، لعقد الجولة الثانية من هذا المجلس.

وشدد على التوافق بين الجانبين بشأن أهمية الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أرحب، مضيفًا: اتفق الرئيسان السيسي وأردوغان، في سبتمبر الماضي، في أنقرة، على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا الهدف ليس عصيًا على التحقيق، ولكن بعزم البلدين والإرادة المشتركة يمكن الوصول إليه بسرعة.

أشار إلى ترحيب مصر بالاستثمارات التركية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وحرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم الممكن للشركات التركية، وإزالة أي معوقات أمام عملها، معربًا عن سعادته بالفترة التي شهدت خلالها الاستثمارات التركية في مصر نموًا ملحوظًا.

أوضح أنه جرى التطرق أيضًا إلى التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والتعليم والثقافة، ونقل لنظيره التركي شكر وتقدير مصر على الدعم التركي الكامل لترشيح العالم العربي والإسلامي والاتحاد الإفريقي الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام «يونسكو».