كتبت- سهر عبد الرحيم:

تغيّر شكل "حديقة الورود"، إحدى أشهر أيقونات البيت الأبيض، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء تعديلات عليها. وكجزء من مبادرات التجديد المختلفة التي يقودها ترامب في البيت الأبيض، جرى استبدال القسم الأوسط من الحديقة، الذي كان مغطى تقليديًا بالعشب، ببلاط حجري، ووُضعت فوقه كراسي وطاولات فناء.

وبرّر ترامب هذه الخطوة بقوله إن العشب يصعّب على النساء ارتداء الكعب العالي، مضيفًا: "كما تعلمون، نستخدم حديقة الورود للمؤتمرات الصحفية، وفي كل فعالية تكون غارقة بالمياه، ما يجعل الأمر مُرهقًا للغاية للنساء ذوات الكعب العالي"، وذلك خلال جولة مع مراسلة فوكس نيوز، لورا إنجراهام، في مارس الماضي.

وأشار الرئيس إلى أنه استبدل العشب بـ"حجر بديع"، مؤكدًا أن "الورود باقية". وتم الانتهاء من أعمال التجديد والكشف عنها في 1 أغسطس الجاري، تحت إشراف دائرة المتنزهات الوطنية.

ورغم الانتقادات، قال ترامب: "نحصل على تقييمات رائعة لحديقة الورود"، دون الإشارة إلى مصدر هذه التقييمات، مضيفًا أن الحجر الأبيض المستخدم يعكس الحرارة ولن يكون شديد السخونة.

كما أعلن البيت الأبيض أن ترامب يخطط لبناء قاعة احتفالات جديدة بتكلفة تقدَّر بـ200 مليون دولار، بتمويل مباشر منه ومن عدد من المانحين الوطنيين، على أن تُنجز قبل يناير 2029. وستقام القاعة على مساحة 8,300 متر مربع، وتتسع لنحو 650 مقعدًا، لتكون أول تعديل هيكلي على المبنى التنفيذي للبيت الأبيض منذ إنشاء شرفة ترومان عام 1948.

ويُذكر أن أول حديقة نباتية في البيت الأبيض زُرعت عام 1800 بطلب من الرئيس جون آدامز، فيما أُنشئت "حديقة الورود" بشكلها الرسمي عام 1913 على يد السيدة الأولى إلين ويلسون، ثم أُعيد تصميمها عام 1962 بطلب من الرئيس جون كينيدي ومبادرة من زوجته، جاكلين كينيدي.