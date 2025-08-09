إعلان

ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 61 ألفًا و330 شهيدًا

10:25 ص السبت 09 أغسطس 2025

قطاع غزة

وكالات

ارتفعت حصيلة الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 673 يومًا ضد الشعب الفلسطيني في غزة إلى 61 ألفًا و330 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت أيضًا إلى 152 ألفًا و359 إصابة منذ بدء الإبادة، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة 72 شهيدًا، و314 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، 9824 شهيدًا، و40 ألفًا و318 مصابًا.

قطاع غزة مدينة غزة الجيش الاسرائيلي
