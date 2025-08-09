وول ستريت: نقص القوى البشرية يعرقل خطة إسرائيل لاحتلال غزة

وكالات

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين، أن نقص القوى العاملة يعد من بين القيود الرئيسية التي تواجه إسرائيل في احتلال غزة.

وأوردت الصحيفة عن العميد الإسرائيلي المتقاعد، أمير أفيفي، توقعه باختيار عملية أكثر تدرجًا في غزة لتقليل الضغط على القوى البشرية، مشيرًا إلى أن التقدم السريع سيتطلب عدة فرق عسكرية تضم عشرات آلاف الجنود.

كما نقلت الصحيفة عن جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي قولهم، إنهم "لن يعودوا إلى غزة إذا تم استدعاؤهم مرة أخرى".

وصباح أمس الجمعة، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.