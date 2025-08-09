وول ستريت جورنال: بوتين يعلن شرطه الوحيد لإنهاء حرب أوكرانيا

القاهرة - مصراوي

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع شرطًا لإنهاء الحرب الدائرة حاليًا في أوكرانيا.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة، اقترح بوتين خلال اجتماعه مع ويتكوف هذا الأسبوع إنهاء الحرب إذا سيطرت روسيا على كامل منطقة دونباس شرق أوكرانيا. وتسيطر روسيا بالفعل على معظم هذه المنطقة، لكن مقترح بوتين يشترط على أوكرانيا أيضًا تسليم الأراضي التي لا تزال تحت سيطرتها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيلتقي "قريبًا جدًا" بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه سيكشف قريبًا عن مزيد من التفاصيل بشأن جهود إدارته لتأمين اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ترامب: "الكثير من الناس يموتون، وأعتقد أننا نقترب جدًا. سنعلن قريبًا عن عقد اجتماع مع روسيا — بدايةً مع روسيا — وسنحدد موقع اللقاء لاحقًا". وتابع: "أظن أن الموقع سيكون مقبولًا على نطاق واسع لأسباب عديدة".

الرئيس، الذي عبّر في الأشهر الأخيرة عن إحباطه من بوتين بسبب استمرار الصراع، بدا أكثر تفاؤلًا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام. وقال: "القادة الأوروبيون يريدون السلام، وأعتقد أن الرئيس بوتين يريد السلام، وزيلينسكي كذلك".

وأضاف: "حدسي يخبرني أن لدينا فرصة حقيقية لتحقيق السلام".