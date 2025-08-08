بعد اتفاق أرمينيا وأذربيجان.. ترامب يعلن قرب لقائه مع بوتين

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيلتقي "قريبًا جدًا" بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أنه سيكشف قريبًا عن مزيد من التفاصيل بشأن جهود إدارته لتأمين اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ترامب: "الكثير من الناس يموتون، وأعتقد أننا نقترب جدًا. سنعلن قريبًا عن عقد اجتماع مع روسيا — بدايةً مع روسيا — وسنحدد موقع اللقاء لاحقًا." وتابع: "أظن أن الموقع سيكون مقبولًا على نطاق واسع لأسباب عديدة".

الرئيس، الذي عبّر في الأشهر الأخيرة عن إحباطه من بوتين بسبب استمرار الصراع، بدا أكثر تفاؤلًا يوم الجمعة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام. وقال: "القادة الأوروبيون يريدون السلام، وأعتقد أن الرئيس بوتين يريد السلام، و زيلينسكي كذلك".

وأضاف لاحقًا: "حدسي يخبرني بأن لدينا فرصة حقيقية لتحقيق السلام".

وكان ترامب قد تعهد، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم يوقف بوتين الحرب في أوكرانيا بحلول يوم الجمعة. لكنه اعتمد نبرة أكثر اعتدالًا يوم الخميس، إذ قال للصحفيين في المكتب البيضاوي: "الأمر متروك لبوتين" فيما إذا كان سينفذ ذلك الموعد النهائي.

ووقعت أذربيجان وأرمينيا، يوم الجمعة، اتفاق سلام بوساطة أمريكية بعد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ترامب الذي استضاف قمة سلام تاريخية بين أذربيجان وأرمينيا لإنهاء عقود من النزاع، إن "أرمينيا وأذربيجان تتعهدان بموجب اتفاق السلام بالتوقف عن القتال إلى الأبد".