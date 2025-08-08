وزيرة بريطانية: إسرائيل اتخذت "قرارًا خاطئًا" بالسيطرة على قطاع غزة

وكالات

أعربت الحكومة البريطانية عن اعتقادها بأن إسرائيل اتخذت "قرارًا خاطئًا" بخطتها للسيطرة على مدينة غزة، بحسب تصريحات لوزيرة أمن الطاقة البريطانية مياتا فانبولة.

وقالت مياتا فانبولة، وزيرة أمن الطاقة لبي بي سي: "نعتقد أن هذا القرار خاطئ. نعتقد أنه سيفاقم وضعاً لا يُطاق بالفعل، وسيؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء".

وأعربت الوزيرة البريطانية عن أملها في أن "تُعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في قرارها".

وأكدت على أن أولوية بريطانيا هي مواصلة العمل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع، و"إخراج الرهائن".