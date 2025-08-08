الصحة العالمية: اليأس في غزة يؤدي إلى انهيار القانون والنظام

جنيف- (د ب أ)

قال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية ، يوم الخميس إن اليأس في غزة أدى إلى انهيار القانون والنظام، داعيا إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية خارج غزة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في إيجاز صحفي في جنيف: "الناس يموتون ليس فقط بسبب الجوع والمرض، ولكن أيضا في البحث اليائس عن الطعام"، مشيرا إلى أن أكثر من 1600 شخص قتلوا وما يقرب من 12 ألف أصيبوا أثناء محاولتهم جمع الطعام من مواقع التوزيع منذ 27 مايو الماضي، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

وتابع تيدروس إن الناس في غزة لديهم وصول محدود إلى الخدمات الأساسية، ويواجهون نزوحا متكررا، ويعانون حاليا من حصار إمدادات الغذاء.

وأضاف:"سوء التغذية منتشر والوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع"، مضيفا أنه تم تحديد ما يقرب من 12 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد في يوليو، وهو أعلى رقم شهري على الإطلاق.

وفي ظل الاكتظاظ وتدهور ظروف المياه والصرف الصحي والنظافة، تستمر الأمراض في الانتشار، مما يؤثر بشدة على أصغر الأطفال، وفقا لقوله.

وقال تيدروس إنه منذ اندلاع النزاع في أكتوبر 2023، ساعدت منظمة الصحة العالمية في إجلاء 7522 مريضا من غزة، ومع ذلك، لا يزال أكثر من 14 ألفا و 800 مريض في غزة بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة.

وحث المزيد من الدول على التقدم لقبول المرضى وتسريع عمليات الإجلاء الطبي من خلال جميع الوسائل الممكنة.