ترامب: سنفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات المستوردة

وكالات:

قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% تقريبًا على واردات أشباه الموصلات لكنه عرض إعفاءً كبيرًا، إذ لن يُطبّق على الشركات التي تُصنّع في الولايات المتحدة أو التي التزمت بذلك، وفق ما نشرته "رويترز".

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود ترامب لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، وقد جاءت تصريحاته يوم الأربعاء بالتزامن مع إعلان شركة آبل (AAPL.O) عن عزمها استثمار 100 مليار دولار إضافية في سوقها المحلية.

بالنسبة لشركات مثل آبل، التي التزمت بالبناء في الولايات المتحدة، قال للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لن تُفرض أي رسوم".

ومع ذلك، حذّر من أن الشركات يجب ألا تحاول التملص من تعهداتها ببناء مصانع أمريكية.

وأضاف ترامب: "إذا قلتَ، لسببٍ ما، إنك تبني ولم تفعل، فسنعود ونحسب التكاليف، ثم نفرض عليك رسومًا في وقتٍ لاحق، وعليك الدفع، وهذا ضمان".

ومع ذلك، لم تكن هذه التعليقات إعلانًا رسميًا عن الرسوم الجمركية، ولا يزال الكثير من الغموض يكتنف كيفية تأثر الشركات والدول حول العالم.

جاء ذكر ترامب لمعدل الرقائق المقترح بنسبة 100% قبيل بدء تطبيق الرسوم الأمريكية، التي تتراوح بين 10% و50%، يوم الخميس على العديد من السلع من عشرات الشركاء التجاريين.

وكانت الرسوم المفروضة على أشباه الموصلات وغيرها من السلع التقنية الرئيسية موضوع تحقيق أمني وطني أمريكي، ومن المتوقع الإعلان عن نتائجه بحلول منتصف أغسطس.

أثارت تصريحات ترامب يوم الأربعاء موجة من ردود الفعل الفورية من الدول المعنية وجماعات الضغط التجارية.

قال كبير المبعوثين التجاريين لكوريا الجنوبية يوم الخميس بأن شركتي تصنيع الرقائق الرئيسيتين، سامسونج إلكترونيكس (005930.KS)، وإس كيه هاينكس(000660.KS)، لن تخضعا لرسوم جمركية بنسبة 100%، وأن كوريا الجنوبية ستحصل على أفضل الرسوم على أشباه الموصلات بموجب اتفاقية تجارية بين واشنطن وسيول.

امتنعت سامسونج وإس كيه هاينكس عن التعليق. على الجانب الآخر، قال رئيس صناعة أشباه الموصلات الفلبينية دان لاتشيكا إن خطة ترامب ستكون "مدمرة" لبلاده.