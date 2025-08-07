بعد تسجيل 4 وفيات اليوم.. ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية بغزة إلى 197

وكالات

أعلنت وزارة الصحة بغزة، 4 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع ارتفع إلى 197 شهيدا بينهم 96 طفلا.

وأشار مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوبي غزة، إلى وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين في منطقة المواصي نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج.

وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، الخميس، إن 200 ألف طفل في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأشار الشوا في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن عدم توفر حليب الأطفال والمكملات الغذائية يتسبب في وفاه العديد منهم، مؤكدا أن النساء الحوامل تعشن ظروفا بالغة القسوة بسبب سوء التغذية.

وأوضح مدير الإغاثة الطبية في غزة، أن القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا لمواجهة المجاعة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي جنوبي غزة، وفاة طفل من مدينة خان يونس نتيجة سوء التغذية وعدم توفر العلاج.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة، باستشهاد 22 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.