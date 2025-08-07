إعلان

المنظمات الأهلية بغزة: 200 ألف طفل في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد

10:50 ص الخميس 07 أغسطس 2025

التجويع في غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، الخميس، إن 200 ألف طفل في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأشار الشوا في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن عدم توفر حليب الأطفال والمكملات الغذائية يتسبب في وفاة العديد منهم، مؤكدا أن النساء الحوامل تعشن ظروفا بالغة القسوة بسبب سوء التغذية.

وأوضح مدير الإغاثة الطبية في غزة، أن القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا لمواجهة المجاعة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي جنوبي غزة، وفاة طفل من مدينة خان يونس نتيجة سوء التغذية وعدم توفر العلاج.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة، باستشهاد 22 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة المنظمات الأهلية بغزة سوء التغذية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم