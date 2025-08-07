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إيران تُعلق على خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.. ماذا قالت؟

01:15 ص الخميس 07 أغسطس 2025

عباس عراقجي

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إيران تدعم حليفها حزب الله في قراراته، بعد أن رفض حزب الله خطة الحكومة اللبنانية لتجريده من سلاحه.

وقال عراقجي: "أي قرار في هذا الشأن سيعود في نهاية المطاف إلى حزب الله"، متابعا: "نحن ندعمه عن بعد، لكننا لا نتدخل في قراراته".

وأضاف: "أن حزب الله أعاد بناء قدراته بعد النكسات التي تعرض لها في الحرب مع إسرائيل العام الماضي، السعي لنزع سلاح حزب الله ليس موضوعا جديدا، فقد جرت محاولات مماثلة في السابق، وأسبابها معروفة، إذ أثبت سلاح المقاومة فعاليته للجميع في ساحة المعركة"، وفقا لسكاي نيوز.

وتابع: "وقف الأمين العام لحزب الله الحازم وصدور بيان شديد اللهجة، أظهرا أن هذا التيار سيصمد في وجه الضغوط".

وقال إنه "تمت إعادة تنظيم صفوف حزب الله"، مشيرا إلى أن هذه الجماعة تمتلك الإمكانات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأضاف أن "القرار النهائي بشأن الخطوات المقبلة، فهو بيد حزب الله نفسه، وإيران، بوصفها جهة داعمة، تسانده من دون أي تدخّل في قراراته".

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