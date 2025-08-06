وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، تعليق العمل باتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من التأشيرات، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

ووجه ماكرون حكومته إلى التعامل مع الجزائر بـ"مزيد من الحزم والتصميم"، في ظل ما وصفه بتدهور أوضاع حقوق الإنسان، مستشهدا بحالتي الكاتب بوعلام صنصال، والصحفي كريستوف جليز، اللذين يقبعان في السجون الجزائرية.

وجاء في رسالة رسمية بعث بها ماكرون إلى رئيس الحكومة فرنسوا بايرو، أن من بين الإجراءات المقترحة التعليق الرسمي للاتفاقية الموقعة بين باريس والجزائر عام 2013، والتي تقضي بإعفاء حاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية من تأشيرة الدخول إلى فرنسا.