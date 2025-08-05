حزب الله محذّرًا إسرائيل: كل الأمن الذي عملتِ عليه سيسقط في ساعة واحدة

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم في بيان، الثلاثاء، إنه لا يجوز الخضوع للضغوط الخارجية بوقف التمويل.

وأكد قاسم، أن مصلحة إسرائيل ألا تذهب لعدوان واسع لأن المقاومة والجيش اللبناني والشعب سيدافعون وستسقط صواريخ في داخل الكيان، محذّرا من أن كل الأمن الذي عملت عليه إسرائيل لمدة 8 أشهر سيسقط في ساعة واحدة.

وأشار قاسم، إلى أن البيان الوزاري للحكومة اللبنانية يتحدث عن تحصين السيادة، متسائلا: "فهل التخلي عن السلاح بناء على طلب إسرائيل وأمريكا ودول أخرى وتحصين للسيادة".

وشدد الأمين العام لحزب الله، على أنه في حال سلمت الجماعة اللبنانية سلاحها فلن يتوقف العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذا ما يصرّح به المسؤولون الإسرائيليون.

وأوضح قاسم، أن جماعته الموالية لإيران جزء من دستور الطائف ولا يمكن لأمر دستوري أن يناقش بالتصويت ولا بد من التوافق، مؤكدا أن على الدولة وضع خطط لمواجهة الضغط وحماية الأمن والسيادة لا تجريد مواطنيها من قدرتهم وخسارة أوراق القوة.