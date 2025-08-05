سياسية ألمانية تدعو لاستقبال أطفال مصابين من غزة

برلين- (د ب أ)

دعت المديرة التنفيذية لشؤون الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا إلى استقبال أطفال مصابين من قطاع غزة مؤقتا.

وقالت ديريا تورك-ناخباور في تصريحات لمحطة "آر تي إل/إن تي في" التلفزيونية اليوم الثلاثاء: "نرى أن هناك بعض المبادرات في الدول الأوروبية الشريكة لنا لنقل الأطفال جوا ورعاية المصابين بجروح خطيرة"، مضيفة أن إيطاليا والنرويج تقودان هذه الجهود، وقالت: "هناك العديد من الدول الأخرى التي انضمت إلى هذه المبادرة"، مشيرة إلى أنه يمكن لألمانيا أيضا الانضمام إلى هذه المبادرة واستقبال أطفال من غزة.

وذكرت تورك-ناخباور، أن ألمانيا استقبلت بالفعل أطفالا أوكرانيين، وهي الأقدر على تقديم المساعدة لهؤلاء المرضى.

وأعلنت مدينتا هانوفر ودوسلدورف الأسبوع الماضي رغبتهما في استقبال أطفال من قطاع غزة وإسرائيل، ممن هم أكثر عرضة للخطر أو يعانون من صدمات نفسية. وأعلنت هانوفر عن أماكن تتسع لما يصل إلى 20 طفلا، موضحة أن هذا سيتطلب دعما سياسيا من الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بإجراءات دخول البلاد، واختيار الأطفال، والتنسيق الطبي.

في المقابل أعرب ديوان المستشارية في برلين ووزارة الداخلية عن تحفظهما إزاء هذه المبادرات، وأبديا شكوكا حول جدواها.

وأقرت تورك-ناخباور بأن بعض الأسئلة لا تزال بحاجة إلى إجابة في إسرائيل، وقالت: "نحتاج إلى ممرات آمنة، ونحتاج إلى تنظيم النقل الطبي، ونحتاج أولا إلى موافقة الجانب الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنها تنتظر لوائح مبسطة لاستقبال هؤلاء الأطفال وعائلاتهم دون مشكلات.

وأشارت تورك-ناخباور إلى أن إيطاليا استقبلت عشرات الأطفال بما يتراوح بين 20 و50 طفلا، وقالت: "وأعتقد أننا قادرون على رعاية هؤلاء الأشخاص هنا"، مضيفة أن معظم المرضى يغادرون البلاد إلى دول مجاورة مثل مصر أو الأردن بعد تلقي العلاج.