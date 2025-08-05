كييف تعلن إسقاط 29 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 29 من أصل 46 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 46 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك وبريانسك وأوريل وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى صاروخ باليستي من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقه من منطقة بريانسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية ووحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 29 طائرة مسيرة معادية من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية في شمال وشرق أوكرانيا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.