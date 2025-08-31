نتنياهو: أقول لمن يسعون لإسقاط الحكومة إن هذا لن يحدث

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن قوات الاحتلال نفذت عملية عسكرية قبل أيام قليلة في سوريا.

وأضاف نتنياهو، خلال تصريحات إعلامية الأحد، "أقول لمن يسعون لإسقاط الحكومة أن هذا لن يحدث، وخلال اليوم الأخير اغتلنا واحدًا من قيادات حماس، وقبل أيام اغتلنا معظم حكومة الحوثيين، وفي لبنان نوجّه ضربات لحزب الله، وفي سوريا عملنا عسكريًا قبل أيام، ولن أخوض في التفاصيل.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اغتيال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أبو عبيدة في غزة.

وقالت القناة 14 العبرية، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تلقت، لأول مرة، تأكيدًا نهائيًا بشأن استهداف المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، خلال هجوم شنّه جيش الاحتلال على غزة.

وتناول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية خلال اجتماع حكومي، قائلاً: "هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي أبو عبيدة، ونحن ننتظر النتائج، لاحظت أن إعلان حماس تأخر قليلاً، ويبدو أنه لا يوجد من يعلنه"، في إشارة إلى إمكانية استشهاده.