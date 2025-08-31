صنعاء - (د ب أ)

أفاد مصدر يمني، اليوم الأحد، بـ قيام مسلحين تابعين لجماعة أنصار الله الحوثية، باقتحام وكالات إغاثية أممية، واعتقال عدد من موظفيها.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "مسلحين حوثيين اقتحموا مقر منظمتي الغذاء العالمي واليونسيف التابعين للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، واعتقلوا عددا من العاملين".

وأشار إلى قيام الحوثيين باعتقال نحو سبعة موظفين من منظمة الغذاء العالمي، وثلاثة آخرين من منظمة اليونسيف، وحسب المصدر، اقتاد المسلحون المعتقلين إلى مكان مجهول.

ولم تتضح حتى اللحظة أسباب اقتحام المنظمتين واعتقال موظفيها، فيما لم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق حول ذلك حتى الان.

ونفذت حملة الاعتقال بعد يوم من إعلان الحوثيين، مقتل رئيس حكومتهم أحمد الرهوي وعدد من وزرائه بهجوم إسرائيلي خلال اجتماع بصنعاء يوم الخميس الماضي.

سبق أن اعتقلت جماعة الحوثي، موظفين يعملون لدى الأمم المتحدة، ما زال بعضهم في السجون.

واتهم الحوثيون، العديد من موظفي المنظمات الدولية والأممية بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، وسط انتقادات لادعاءات الجماعة المتحالفة مع إيران.