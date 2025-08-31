إعلان

لبيد يحث الكابينت الإسرائيلي على اتخاذ قرار بشأن إتمام صفقة تبادل

01:50 م الأحد 31 أغسطس 2025

يائير لبيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن على المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) اتخاذ قرار بشأن صفقة تبادل، معتبرًا أن ذلك لن ينقذ الأسرى فقط "بل سيحمي أيضًا كرامة مجتمع كامل"، وفق تعبيره.

وأضاف لبيد، أن "عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر واتخاذ قرار بعدم إتمام الصفقة أمر فظيع وغير أخلاقي لكنه مشروع".

وفي السياق ذاته، نقلت هيئة البث عن وزير الثقافة الإسرائيلي، ميكي زوهار، قوله إن الاحتمال الأكبر هو ألا يعود بعض الأسرى الإسرائيليين إلا إذا سعت تل أبيب إلى اتفاق جزئي.

ويستعد الكابينت لعقد جلسته العادية، اليوم الأحد، لمناقشة مستقبل العملية العسكرية في غزة، حيث يسعى قادة الأجهزة الأمنية للمطالبة بالتوجه نحو صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يائير لبيد إسرائيل الكابينت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية