لبيد يحث الكابينت الإسرائيلي على اتخاذ قرار بشأن إتمام صفقة تبادل

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن على المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) اتخاذ قرار بشأن صفقة تبادل، معتبرًا أن ذلك لن ينقذ الأسرى فقط "بل سيحمي أيضًا كرامة مجتمع كامل"، وفق تعبيره.

وأضاف لبيد، أن "عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر واتخاذ قرار بعدم إتمام الصفقة أمر فظيع وغير أخلاقي لكنه مشروع".

وفي السياق ذاته، نقلت هيئة البث عن وزير الثقافة الإسرائيلي، ميكي زوهار، قوله إن الاحتمال الأكبر هو ألا يعود بعض الأسرى الإسرائيليين إلا إذا سعت تل أبيب إلى اتفاق جزئي.

ويستعد الكابينت لعقد جلسته العادية، اليوم الأحد، لمناقشة مستقبل العملية العسكرية في غزة، حيث يسعى قادة الأجهزة الأمنية للمطالبة بالتوجه نحو صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.