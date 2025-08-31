إعلان

بريطانيا: سيُحدث دعمنا فرقًا إذا سمحت إسرائيل بدخول المساعدات لغزة

01:21 م الأحد 31 أغسطس 2025

ديفيد لامي

وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة الفلسطيني كارثي والنساء والفتيات هن الأكثر معاناة.

وذكر لامي، أنه يمكن للدعم المُقدم من قِبل الحكومة البريطانية عبر صندوق الأمم المتحدة أن يُحدث فرقًا إن سمحت إسرائيل بدخول المساعدات للقطاع.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، وفاة 7 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا التجويع الإسرائيلي إلى 339 شهيدًا بينهم 124 طفلًا.

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قطاع غزة إسرائيل
