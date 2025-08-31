كتب- محمد جعفر:

أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، عن إغلاق المبنى الرئيسي لها مؤقتًا، وذلك بعد أن أزالت السلطات المصرية اليوم الأحد الحواجز الأمنية المحيطة بمقر السفارة، مشيرًة إلى أن الإغلاق لحين مراجعة تأثير هذه التغييرات.

وأكدت السفارة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن خدمات المساعدة القنصلية الطارئة ما زالت متاحة من خلال أرقام تواصل، داعية أصحاب المواعيد المسبقة إلى التواصل على الرقم ذاته للحصول على إرشادات بشأن كيفية الدخول إلى مجمع السفارة.

كانت السلطات المصرية رفعت خلال الساعات الماضية، الحواجز الأمنية، من أمام مقر السفارة البريطانية في جاردن سيتي.

يأتي ذلك، بعد أن طالب حزب الجبهة الوطنية وزارة الخارجية المصرية باتخاذ خطوات واضحة وحاسمة للرد بالمثل، على عدم توفير الحماية الكافية للسفارة المصرية في لندن.

وأكد الحزب أن الوقت قد حان لإعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة، وفي مقدمتها السفارة البريطانية بجاردن سيتي، والتي تحولت بفعل الحواجز الخرسانية والإجراءات الأمنية المُبالغ فيها إلى منطقة مُغلقة تعيق حياة المواطنين وتفرض واقعًا مشوهًا وسط العاصمة.

ودعا الحزب إلى إزالة تلك الحواجز وإلزام السفارة البريطانية بما تلتزم به السفارات الأجنبية الأخرى العاملة في مصر، على قاعدة المساواة الكاملة والمُعاملة بالمثل.