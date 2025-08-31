تصوير: هاني رجب

استضافت سفارة جمهورية تركية بالقاهرة حفل استقبال في 30 أغسطس بمناسبة الذكرى 103 لعيد النصر وعيد الجيش. جمعت الفعالية ضيوف مصريين بارزين ومواطنين أتراك وسفراء وملحقين عسكريين وأعضاء من الصحافة المصرية في مقر إقامة السفير صالح موتلو أوين.

أكد السفير إين في ملاحظاته الافتتاحية أن القوات المسلحة التركية، مثل القوات المسلحة المصرية، تقف ضمن أقوى القوات المسلحة في العالم وأكثرها احتراما. أكد مجددا أن جيش تركية لا يزال ملتزما بالدفاع عن حدود الأمة، والحفاظ على مستويات عالية من الردع، والمساهمة في السلام والأمن الدوليين من خلال منظمات مثل حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة.

تسليط الضوء على الصناعة الدفاعية المتنامية في تركيا، أشار السفير إين إلى أن البلاد حققت معدل اكتفاء ذاتي بنسبة 85% في الإنتاج الدفاعي المحلي. وشدد على أن تركيا تشارك تقنياتها وقدراتها الدفاعية مع الدول الصديقة والمتحالفة - وخاصة مصر - وستواصل القيام بذلك.

أكد السفير إين على الإمكانات الكبيرة للتعاون التركي المصري في الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى البنية التحتية القوية في مصر، بما في ذلك المنظمة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي، ومصنع "كادر"، ووصف هذه بأنها فرص ممتازة للمشاريع المشتركة في التصنيع والتكنولوجيا والابتكار.

مثال بارز على هذه الشراكة هو الاتفاق الأخير المبرم بين هافلسان في تركية والمنظمة العربية للتصنيع في مصر للمشاركة في إنتاج طائرة بدون طيار إقلاع وهبوط عمودي. سلط السفير إين الضوء على ذلك كنقطة تحول في التعاون الثنائي. كما أكد أن الصناعة الدفاعية في تركيا تولي أهمية كبيرة لقدرات مصر، مشيراً إلى أنه بينما شاركت التركية في معرض إيديكس الدفاعي في مصر العام الماضي مع 24 شركة، فإن أكثر من 70 شركة دفاعية تركية ستعرض منتجاتها هذا العام.

كما أشار السفير إلى التطورات الإيجابية في التعاون العسكري خلال العام الماضي، بما في ذلك زيارة رئيس أركان مصر إلى تركية واستئناف الحوار العسكري الرفيع المستوى بعد سنوات عديدة.

في الختام، أشاد السفير إين بالقوات المسلحة المصرية، واصفاً إياها بأنها أقوى مؤسسة في مصر، وأعجب بها في تركيا وفي جميع أنحاء العالم. وأكد أن الجيشين التركي والمصري -المقيّدين بالتقاليد المشتركة والمهنية والروابط التاريخية - يخدمون كضامن رئيسي للاستقرار والأمن الإقليميين.