مصادر مقربة من أنصار الله تعلن اغتيال 3 وزراء آخرين في غارات إسرائيل على صنعاء

07:45 ص الأحد 31 أغسطس 2025

جماعة أنصار الله الحوثية

وكالات

أعلن مصدر مقرب من جماعة أنصار الله اليمنية، عن اغتيال وزير الإعلام هاشم شرف الدين، بينما أفادت مصادر مقربة من وزيري الخارجية جمال عامر، والشؤون الاجتماعية سمير باجعالة باغتيالهما أيضا.

وتم اغتيال وزراء في حكومة الحوثيين باليمن جراء غارات إسرائيلية استهدفتهم أثناء حضورهم إحدى الفعاليات.

كانت رئاسة الجمهورية اليمنية في صنعاء قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس السبت، اغتيال رئيس وزراء حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ورشة عمل حكومية يوم الخميس الماضي.

كما أصيب عدد آخر من الوزراء بجروح متوسطة وخطيرة، ويتلقون حاليا الرعاية الطبية.

وأشارت الجماعة إلى أن تصريف الأعمال في المؤسسات سيستمر، بتعيين محمد أحمد مفتاح قائما بأعمال الحكومة.

وشددت على أنها مستمرة في المواجهة مع إسرائيل، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة، وفقا لروسيا اليوم.

أنصار الله اليمنية اغتيال 3 وزراء آخرين في غارات إسرائيل اغتيال 3 وزراء إسرائيل صنعاء
