مسيرة في إسطنبول تُطالب بإنهاء حرب غزة وإنقاذ القطاع من المجاعة

06:42 ص الأحد 31 أغسطس 2025

قطاع غزة

وكالات

نظم عدد كبير من المواطنين الأتراك مسيرة حاشدة تضامنًا مع قطاع غزة وسكانه، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وخرجت مسيرة تضامن مع غزة، وتنديد بجرائم الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين في القطاع في مدينة إسطنبول، من مسجد الفاتح، لإيصال عدد من رسائل التضامن.

ورفع المشاركين في المسيرة لافتات منددة بحرب الإبادة المستمرة منذ نحو عامين، وأخرى منددة بصمت وعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ مواقف حقيقية لإيقاف ما يحدث على الأرض من مقتلة مستمرة.

وهناك مطالبات بضرورة التحرك الحقيقي من قِبَل المجتمع الدولي، والضغط على الحكومات الغربية لوقف إرسال الأسلحة لإسرائيل، وكذلك وقف الدعم الغربي، والضوء الأخضر الممنوح على الصعيد السياسي، وفقا للغد.

ورفع المشاركين في المسيرة الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تطالب بإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة ووقف استهداف النساء والأطفال على هذا النحو من قِبَل إسرائيل.

وهناك أيضًا مطالبات بتفعيل واستمرار الحراك في الميدان، سواء في تركيا، أو في مدن عالمية مختلفة، لإيصال رسائل الدعم للفلسطينيين، وهناك رفض لسياسة حرب التجويع، والحرب التي تمارسها إسرائيل بغية تهجير الشعب الفلسطيني.

وهذه التظاهرة تأتي في إطار فعاليات مستمرة مناصرة للفلسطينيين تخرج بشكل أسبوعي في مدينة إسطنبول.

وفي أحدث إحصاء لها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 63 ألفًا و371 شهيدًا، و159 ألفًا و835 مصابًا.

