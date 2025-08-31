

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يبدو غير مرجح في الوقت الراهن، لكنه لم يستبعد إمكانية عقد اجتماع ثلاثي معهم لاحقا.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة Daily Caller، أن الطرفين لم ينضجا بعد سياسيا للقبول بحل تفاوضي.

وشبّه ترامب الحرب الروسية الأوكرانية بـ"مشاجرة بين أطفال" تحتاج إلى أن تستمر قليلا قبل أن يكونوا مستعدين للتوقف، وفقا للعربية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه منفتح على تقديم ضمانات أمنية لأوروبا للمساعدة في إنهاء الحرب، حتى لو تطلب الأمر دعمًا جويًا أمريكيًا محدودًا، لكن من دون مشاركة قوات برية على الأرض.

وأضاف أن الدعم سيكون في معظمه بقيادة أوروبية مع مشاركة أمريكية في الجو فقط، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يتعارض مع مبدأ "أمريكا أولا"، لأنه لا يتضمن إرسال جنود أميركيين ولا تمويلاً مباشراً للحرب.

وأوضح أن واشنطن تبيع السلاح لحلف الناتو وليس لأوكرانيا مباشرة، ما يحقق أرباحاً للولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة "تليغراف" تبين أن الرئيس الأمريكي يجري محادثات مع حلفائه الأوروبيين بشأن السماح للمتعاقدين المسلحين بالمساعدة في بناء التحصينات لحماية المصالح الأميركية في أوكرانيا.

وأفادت الصحيفة، أن هذه الخطة تأتي كحل مؤقت بعد أن وعد الرئيس الأمريكي بأن القوات الأمريكية لن تتمركز في أوكرانيا حيث من الممكن نشر متعاقدين أمريكيين للمساعدة في إعادة بناء دفاعات الخطوط الأمامية، وإنشاء قواعد جديدة وحماية الشركات الأميركية.

وبموجب الخطة، ستتولى التشكيلات الأوكرانية الدفاع عن الحدود المعززة على خطوط المواجهة، كما هو متفق عليه في أي اتفاق سلام.

كذلك يمكن أن تقوم شركات عسكرية أمريكية خاصة ببناء التحصينات والقواعد القريبة على الخطوط الأمامية، كما حدث في العراق وأفغانستان.

يشار إلى أن مناقشة الخطة تجري إلى جانب مجموعة أخرى من الضمانات الأمنية التي وضعها تحالف الراغبين بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا، والتي ستشكل الأساس لخطة سلام طويلة الأمد.

كما يمكن الإعلان عن التفاصيل النهائية التي تشمل مراقبة الجو والتدريب والمهام البحرية في البحر الأسود، في نهاية هذا الأسبوع بعد أسابيع من النشاط الدبلوماسي الذي أثارته محادثات ترامب مع بوتين في ألاسكا.