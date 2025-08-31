ر

وكالات

أعربت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، السبت، عن خالص تعازيها في ضحايا حادث قطار محافظة مطروح.

وكتبت السفارة في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "تُعرب سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا حادث القطار الذي وقع في محافظة مطروح ظهر اليوم، سائلين الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه".

وكانت 7 عربات من القطار المتجه من محافظة مطروح إلى القاهرة، خرجت عن القضبان الحديدية بين محطتي فوكة وجلال، ما أدى إلى انقلاب عربتين وتوقف حركة القطارة على الخط.

وأعلنت مصادر طبية، وفاة 3 ركاب وإصابة 94 آخرين في الحادث.