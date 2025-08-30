"متفائلون".. مسؤولون إسرائيليون عن محاولة اغتيال أبو عبيدة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، السبت، إن هناك تفاؤل بشأن نجاح محاولة اغتيال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في مدينة غزة، مؤكدين أن حكومة الاحتلال "تقيّم الوضع بإيجابية وحذر".

وذكر المتحدث العسكري الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، أن جيش الاحتلال استهدف عضوا بارزا في حركة حماس بمنطقة مدينة غزة شمالي القطاع بغارة جوية، دون تحديد هويته.

وكتب أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "قبل قليل، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بقيادة القيادة الجنوبية وبتوجيه من مديرية المخابرات، عنصرا بارزًا في منظمة حماس في منطقة مدينة غزة شمال قطاع غزة باستخدام طائرات سلاح الجو".

وأضاف أدرعي: "قبل الغارة تم اتخاذ العديد من الخطوات بهدف تقليص احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة، والاستطلاع الجوي وغيرها من المعلومات الاستخباراتية".

لكن القناة 12 العبرية، قالت إن الغارة الإسرائيلية حاولت استهداف المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أبو عبيدة.

وأكدت القناة العبرية، أنه لم بعد نتائج محاولة الاغتيال وما إذا كانت نجحت أم لا.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الغارة الإسرائيلية أدّت إلى استشهاد 8 فلسطينيين في المبنى المستهدف.

نشرت وسائل إعلام عبرية، السبت، صورا توثق آثار الغارة الإسرائيلية على مبنى يُرجح أن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة كان يتواجد فيه.

وأظهرت الصور حجم الدمار الذي لحق بالمبنى السكني في مدينة غزة شمال القطاع.

وفي مايو الماضي، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أبو عبيدة كان برفقة رئيس الجناح العسكري حركة حماس محمد السنوار، واستشهد في غارة استهدفت موقعهم.