إعلام عبري: عائلات الأسرى تلقت أدلة على أن نتيناهو يُفشل الصفقة لمواصلة الحرب

08:54 م السبت 30 أغسطس 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين

وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، السبت، إن هيئة عائلات الأسرى تلقت أدلة على أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفشل الصفقة لمواصلة الحرب خلافا لرغبة الشعب.

وأكدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن وجهة حكومة نتنياهو هي حرب أبدية وتقديم الأسرى قربانا خلافا لرغبة الشعب، مشيرة إلى أن ثمة خيار جدي على الطاولة لإعادة الأسرى ومنع مقتل مزيد من الجنود.

وأكد نقيب احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، أن رفض الخدمة في غزة هو السبيل الوحيد لإنقاذ إسرائيل.

وأشار الضابط الإسرائيلي، إلى أن جنود وضباط جيش الاحتلال يقاتلون لأن قادتهم لم يخططوا للتوقف أبدا، مؤكدا أن غزة أصبحت منطقة بلا قانون والمساءلة شبه معدومة للجنود.

وشدد الضابط الإسرائيلي، على أن لا مستقبل لإسرائيل مع حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهورة التي تنكر حدود قوتها، موضحا أن خطة إعادة احتلال غزة إدمان احتلال من حكومة لا تعرف إلا التدمير.

