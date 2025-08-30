إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي حاول استهداف أبو عبيدة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول استهداف المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أبو عبيدة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "قبل قليل، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بقيادة القيادة الجنوبية وبتوجيه من مديرية المخابرات، عنصرا بارزًا في منظمة حماس في منطقة مدينة غزة شمال قطاع غزة باستخدام طائرات سلاح الجو".

وأضاف أدرعي: "قبل الغارة تم اتخاذ العديد من الخطوات بهدف تقليص احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة، والاستطلاع الجوي وغيرها من المعلومات الاستخباراتية".

وأكدت القناة العبرية، أنه لم بعد نتائج محاولة الاغتيال وما إذا كانت نجحت أم لا.