حماس والجبهة الشعبية تدينان استهداف الاحتلال لمخبز في غزة وسقوط 12 شهيدًا

07:30 م السبت 30 أغسطس 2025

وكالات

أدانت حركتا حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخبز في حي النصر بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 12 مواطنًا.

وقالت حركة حماس في بيانها إن الاحتلال "يواصل هجومه على مدينة غزة ويستهدف المرافق المدنية، في حلقة جديدة من سياسة الإبادة الممنهجة التي يمارسها عبر المجازر والتدمير والحصار والتجويع".

من جانبها، وصفت الجبهة الشعبية قصف المخبز المكتظ بالمواطنين بأنه "مجزرة تعبر عن نية مبيتة لتصعيد جرائم التطهير العرقي"، مؤكدة أن الهدف من هذه الجرائم هو "ترهيب السكان ودفعهم قسراً نحو التهجير".

نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم غارة جوية استهدفت مخبزا في حي النصر غربي مدينة غزة أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بجانب استشهاد 12 مواطنًا.

حماس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة جرائم التطهير العرقي
