إعلام عبري: استهداف قادة الحوثيين كاد أن يُلغى في اللحظات الأخيرة

06:44 م السبت 30 أغسطس 2025

رئيس حكومة جماعة الحوثي أحمد غالب الرهوي

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، السبت، إن الضربة التي وجهتها إسرائيل إلى قيادة أنصار الله الحوثيين في اليمن ضربة قاضية.

وأشار مصدر، إلى أن استهداف قيادة الحوثيين كادت تُلغى لكن معلومات وصلت بآخر لحظة مكنت من تنفيذها، موضحا أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أبلغ وزير الدفاع يسرائيل كاتس على عجل بوجود فرصة لتنفيذ عملية لاستهداف قادة الحوثيين.

وأعلنت جماعة أنصار الله في بيان، مقتل رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا في صنعاء أحمد غالب الرهوي مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الجماعة اليمنية الموالية لإيران، أنها في خضم المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي تزف للشعب اليمني كوكبة من الشهداء من القيادات الوطنية، لافتة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعددا من الوزراء أثناء ورشة عمل اعتيادية للحكومة.

وأكد الحوثيون، أن المؤسسات ستستمر في تقديم خدماتها للشعب اليمني ولن تتأثر مهما بلغ حجم المصاب.

القناة 12 العبرية اليمن إسرائيل الحوثيين رئيس الأركان الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل أحمد غالب الرهوي مقتل رئيس حكومة الحوثيين إيران
