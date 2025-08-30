مسؤولون غربيون: ترامب يجري مفاوضات لنشر جيش خاص في أوكرانيا

وكالات

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية نقلا عن مسؤولين غربيين، السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري محادثات مع حلفاء أوروبيين لنشر جيش خاص يضم متعاقدين أمريكيين في أوكرانيا.

وأشار مسؤولون غربيون، إلى أن نشر المتعاقدين الأمريكيين بأوكرانيا يتعلق بخطة سلام طويلة الأمد يتواصل بحثها، موضحين أن خطة السلام بأوكرانيا تتعلق بنشر متعاقدين من شركات أمنية عسكرية أمريكية خاصة.

وكشف مسؤولون، أن دور المتعاقدين في أوكرانيا سيكون إعادة بناء دفاعات خطوط أمامية وحماية المصالح الأمريكية، مؤكدين أن خطة نشر متعاقدين بأوكرانيا حل مؤقت بعد أن أكد ترامب عدم نشر القوات الأمريكية.

وأوضح مصدر بالحكومة البريطانية، أن نشر متعاقدين أمريكيين بأوكرانيا سيشكل رادعا فعليا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر مصدر بريطاني رسمي، أن خطة نشر متعاقدين بأوكرانيا تبحث مع الضمانات الأمنية التي وضعها تحالف الراغبين.