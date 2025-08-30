إصابة 3 أشخاص جراء انفجار سيارة في يافا

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بإصابة 3 أشخاص جراء انفجار سيارة في يافا.

وقال المسعفون إن شخصين أُصيبا بجروح متوسطة، بينما أُصيب ثالث بجروح طفيفة. وتقول الشرطة إنها تحقق في الحادث.

وذكرت قناة "واينت" نيوز العبرية، أن الشرطة اعتقلت أحد سكان يافا للاشتباه بتورطه في حادثة انفجار السيارة في شارع كامينسكا بتل أبيب. وتبحث الشرطة عن مشتبه بهم آخرين.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر في الشرطة قولها، إن خلفية الحادث جنائية، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".