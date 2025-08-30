إعلان

إصابة 3 أشخاص جراء انفجار سيارة في يافا

02:55 م السبت 30 أغسطس 2025

الشرطة الإسرائيلية

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بإصابة 3 أشخاص جراء انفجار سيارة في يافا.

وقال المسعفون إن شخصين أُصيبا بجروح متوسطة، بينما أُصيب ثالث بجروح طفيفة. وتقول الشرطة إنها تحقق في الحادث.

وذكرت قناة "واينت" نيوز العبرية، أن الشرطة اعتقلت أحد سكان يافا للاشتباه بتورطه في حادثة انفجار السيارة في شارع كامينسكا بتل أبيب. وتبحث الشرطة عن مشتبه بهم آخرين.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر في الشرطة قولها، إن خلفية الحادث جنائية، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

