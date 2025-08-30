زيلينسكي يعلن مقتل رئيس البرلمان الأوكراني السابق بجريمة "مروعة"

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، مقتل رئيس البرلمان الأوكراني السابق أندريه باروبي في مدينة لفيف غرب البلاد.

وقال زيلينسكي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" اليوم: "أعلن وزير الداخلية إيهور كليمنكو والمدعي العام روسلان كرافشينكو للتو أولى ملابسات جريمة القتل المروعة في لفيف".

وأضاف زيلينسكي: "قُتل أندريه باروبي"، مشيرًا إلى أن البحث عن القاتل لا يزال جاريًا.

وفي سياق منفصل، قال سلاح الجو الأوكراني صباح اليوم السبت، إن القوات الروسية شنت هجومًا آخر بالطائرات المسيرة ليلا على أوكرانيا، حيث جرى الإبلاغ عن وقوع انفجارات في العديد من المناطق.

وتم رصد أكثر من 100 طائرة مسيرة تحلق فوق أجزاء مختلفة من البلاد فيما اشتبكت الدفاعات الجوية الأوكرانية مع بعض الأهداف.

وذكرت تقارير رسمية أن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب 22 آخرون في غارات جوية في منطقة زابوريجيا جنوب شرق البلاد. وكتب إيفان فيدوروف، المسؤول العسكري الإقليمي على تطبيق تليجرام أن ثلاثة أطفال كانوا من بين المصابين.







