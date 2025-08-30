إعلان

تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في كردستان العراق

02:46 م السبت 30 أغسطس 2025

الحمى النزفية

بغداد- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، تسجيل حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية في محافظة دهوك.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تم تسجيل اصابة جديدة بمرض الحمى النزفية لرجل /43 عاما / يعمل قصاباً في قضاء سيميل التابع لمحافظة دهوك ، وكان على اتصال مباشر بحيوانات مصابة، ويخضع حاليا للمراقبة الطبية وتلقي العلاج".

ودعت وزارة صحة الإقليم المواطنين إلى "اتباع الإرشادات الصحية في حال الاشتباه بأعراض مرضية على الحيوانات، وإبلاغ الفرق البيطرية المختصة، فضلا عن ضرورة مراجعة مربي الحيوانات والمتعاملين مع منتجاتها للمستشفيات فوراً في حال ظهور أية أعراض مرضية".

وتابعت بالقول: "بعد ظهور عدة حالات مشتبه بإصابتها بالحمى النزفية في إقليم كردستان ووصولها إلى المستشفى ومتابعتها وإجراء الفحوصات اللازمة للمشتبه بإصابتهم هذا العام، تم تشخيص وتأكيد تسع حالات فقط، توفيت منها حالتان بسبب ظروف صحية خطيرة، بينما شُفيت الحالات الأخرى تماماً وغادرت المستشفى".

