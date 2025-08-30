وكالات

وجه ويلمر أومار بارينتوس فرنانديس، سفير فنزويلا لدى مصر، رسالة أول أمس الخميس، إلى ممثلي جماعات التضامن والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام.

قال فرنانديس، في الرسالة: "بالنيابة عن الشعب الفنزويلي وبالنيابة عن نفسي وعن الموظفين الذين يعملون برفقتي في بعثتنا الدبلوماسية نتقدم لكم بأطيب تحياتنا".

وأضاف "نظرًا للعدوان المتمثل في نشر القوات العسكرية الإمبريالية في البحر الكاريبي، قبالة الساحل الفنزويلي، تنظم حكومتنا مظاهرات دعم في جميع أنحاء العالم يوم السبت 30 أغسطس ونود أن نلتقي بكم في ذلك اليوم لمتابعة مجريات الأحداث على الهواء مباشرة وإطلاعكم على المستجدات، يرجى دعوة الجميع وسأنتظركم، وأنا أعلم أنكم لن تخذلوني أبدًا".

وأفاد سفير فنزويلا لدى مصر، بأن الاجتماع سيُعقد يوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025، الساعة 4 عصرًا، بمقر السفارة (فيلا 15، شارع 6 مع شارع 81، المعادي، القاهرة).

وأعرب فرنانديس، عن أمله أن يحظى الاجتماع بدعم ممثلي جماعات التضامن والأحزاب السياسية الثمين وبحضورهم الكريم لهذا الحدث.