إعلان

إذاعة الاحتلال تعلن إصابة 7 جنود الليلة الماضية بحي الزيتون

12:14 م السبت 30 أغسطس 2025

الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، إصابة 7 جنود الليلة الماضية إثر مرور ناقلة جند من نوع نمر على عبوة بحي الزيتون شرقي غزة.


وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أحد الهجمات أو ما وصفته بـ"أحد الأحداث الأمنية" شمل تفجير آلية من طراز نمر بعبوة مما أدى إلى إصابة 7 جنود 3 حالتهم خطرة.


يأتي ذلك بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه وأثناء إجلاء مصابين نفذت طائرات غارات لعزل المنطقة وسمع دوي انفجارات بمناطق غلاف غزة.


من جهتها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بانفجار عبوة بناقلة جند مدرعة من نوع نمر في إطار نشاط للفرقة 99 واللواء 7 بشمال القطاع.


وقبل ساعات أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل عدد من الجنود وإصابة 11 بجروح خطرة، مع فقدان أثر 4 جنود يخشى الجيش الإسرائيلي وقوعهم أسرى في يد المقاومة، في حين وصفت الحدث وسائل إعلام إسرائيلية بأنه أكبر حدث منذ طوفان الأقصى.


فقد شهد حي الزيتون وحي الصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي قُتل فيه جنود، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن الجيش الإسرائيلي فعّل ما يُعرف ببروتوكول "هانيبال" لقتل أي جنود قبل وقوعهم أسرى.





لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي حي الزيتون إذاعة الجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان