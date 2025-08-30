إذاعة الاحتلال تعلن إصابة 7 جنود الليلة الماضية بحي الزيتون

وكالات

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، إصابة 7 جنود الليلة الماضية إثر مرور ناقلة جند من نوع نمر على عبوة بحي الزيتون شرقي غزة.



وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أحد الهجمات أو ما وصفته بـ"أحد الأحداث الأمنية" شمل تفجير آلية من طراز نمر بعبوة مما أدى إلى إصابة 7 جنود 3 حالتهم خطرة.



يأتي ذلك بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه وأثناء إجلاء مصابين نفذت طائرات غارات لعزل المنطقة وسمع دوي انفجارات بمناطق غلاف غزة.



من جهتها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بانفجار عبوة بناقلة جند مدرعة من نوع نمر في إطار نشاط للفرقة 99 واللواء 7 بشمال القطاع.



وقبل ساعات أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل عدد من الجنود وإصابة 11 بجروح خطرة، مع فقدان أثر 4 جنود يخشى الجيش الإسرائيلي وقوعهم أسرى في يد المقاومة، في حين وصفت الحدث وسائل إعلام إسرائيلية بأنه أكبر حدث منذ طوفان الأقصى.



فقد شهد حي الزيتون وحي الصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي قُتل فيه جنود، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن الجيش الإسرائيلي فعّل ما يُعرف ببروتوكول "هانيبال" لقتل أي جنود قبل وقوعهم أسرى.









