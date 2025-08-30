

واشنطن- (د ب أ)

وافقت الولايات المتحدة على بيع عدة أنظمة دفاع جوي طراز باتريوت، وأسلحة أخرى لحليفتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الدنمارك، التي تعتزم دعم أوكرانيا في تصديها للغزو الروسي الشامل لأراضيها.

وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية الصفقة التي تُقدّر قيمتها بـ 5ر8مليار دولار، وتشمل ستة منصات إطلاق، وأنظمة رادار وتوجيه، وصواريخ مرتبطة بها.

وتسعى الدنمارك ودول أخرى في الحلف العسكري إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة متطورة لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الهجمات الروسية. وحيث إن الدنمارك لا تشغل أنظمة باتريوت، فهي مضطرة إلى شرائها من الولايات المتحدة.

وكانت هولندا اشترت أنظمة باتريوت بهدف تقديمها لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا.

ولطالما طلبت كييف على مدار الشهور الأخيرة من حلفائها في الغرب تزويدها بأنظمة باتريوت لتوفير حماية أفضل لمدنها في وجه الضربات الجوية الروسية.

وفي ظل تردد الولايات المتحدة في تمويل شحنات إضافية من الأسلحة إلى أوكرانيا، يقوم الحلفاء داخل حلف الأطلسي بشراء الأنظمة الأمريكية ونقلها إلى القوات الأوكرانية.